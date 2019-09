[PHOTOS] Découvrez Angers IceParc, la nouvelle patinoire inaugurée ce week-end

La nouvelle patinoire d’Angers sera inaugurée ce samedi 14 septembre. Les curieux pourront venir la découvrir gratuitement tout le week-end. Appelée Angers IceParc, cette nouvelle patinoire est sortie de terre en deux ans. Elle se trouve quai Saint-Serge, juste à côté de l’arrêt de tram Berges de Maine, du pont Confluences et du cinéma Pathé.



Cet équipement succède à la patinoire du Haras, qui était devenue trop petite. Son unique piste de glace ne suffisait plus pour accueillir les hockeyeurs, les patineurs et les danseurs. Ils sont près de 800 licenciés.

Jeux de lumière et kart sur glace

La nouvelle patinoire a désormais deux pistes. D’une part, une piste ludique ouverte au grand public pour venir patiner, avec une sono, des jeux de lumière et même du kart sur glace, une nouveauté. D’autre part, une piste olympique, qui accueillera notamment les matchs de hockey des Ducs d’Angers, qui jouent en Ligue Magnus.



3 500 spectateurs pourront tenir dans les gradins pendant les matchs. Cette jauge grimpera à plus de 4 000 places pour les matchs de basket-ball, de tennis ou de handball, rendus possibles sans faire fondre la glace grâce à un grand tapis déployé sur la piste. La jauge inclut 500 places VIP : 350 dans des salons fermés et 150 dans des loges ouvertes avec vue sur la piste depuis le 2ème étage.



Au rez-de-chaussée, 600 m² sont réservés aux Ducs d’Angers. Le club de hockey y aura ses bureaux, sa salle de musculation et même de cryothérapie, ainsi que ses vestiaires. Les sportifs auront leur propre entrée, côté piste olympique, séparée de celle du grand public, près de la piste ludique. Au-rez-de-chaussée, on trouve aussi un restaurant de 40 places ouvert sur l’extérieur. On pourra donc y aller sans venir patiner.



Enfin, le samedi soir et pendant les vacances scolaires, la piste olympique sera ouverte au grand public en parallèle de la piste ludique. Cela permettra à plus de gens de venir patiner. La nouvelle patinoire peut accueillir jusqu’à 5 000 personnes à la fois, ce qui en fait la troisième plus grande de France après Marseille et Lyon.

Un championnat du monde de hockey dès 2020

« C’est actuellement la plus belle patinoire de France », aux yeux de Luc Tardif, le président de la Fédération française de hockey sur glace. Jeudi 12 septembre, il est venu annoncer qu’Angers IceParc accueillera le championnat du monde féminin de hockey sur glace de D1A, l’équivalent de la deuxième division mondiale, en avril 2020.

Ecouter Luc Tardif, le président de la Fédération française de hockey sur glace :

Six équipes nationales s’affronteront, dont la France, qui est actuellement 10ème au classement mondial, la Suède (7ème), l’Autriche (12ème), la Norvège (13ème), la Slovaquie (15ème) et les Pays-Bas (21ème). Les organisateurs attendent plus de 2 000 spectateurs par match.Quant à l’ancienne patinoire du Haras,pour accueillir des cours de sport pour les scolaires, mais également y installer le club de handball de la ville. Les travaux doivent débuter en 2020 pour une livraison prévue en 2021.