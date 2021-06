Pie XII et les juifs : comment le pape résista aux nazis ou l'histoire d'une désinformation

Depuis 1963 et la pièce de théâtre « Le vicaire » de Rolf Hochhuth, (adaptée au cinéma par Costa-Gavras, sous le titre Amen) la légende noire du pape Pie XII perdure. Quoiqu’informé de l’ampleur des persécutions, il n’aurait émis aucune protestation ni esquissé aucun geste pour l‘atténuer, les condamner ou les empêcher. Autant de « fausses vérités » contredites par de très nombreux témoignages et par la recherche historique que l’ouverture récente des archives du Vatican récemment n’a fait que corroborée. Nous en parlons avec l’historien spécialiste de la question, Jean-Dominique Durant, également président de l’Amitié Judéo-chrétienne de France. En visite dans le diocèse d’Angers pour une rencontre avec les deux communautés et une conférence sur le sujet, il nous a accordé un long entretien au micro de Thomas Cauchebrais