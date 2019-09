Pierre Didierjean - Pépinière en vert

Rendez-vous samedi 7 et dimanche 8 septembre au Parc de la Pépinière de Nancy pour Pépinière en Vert, grand marché aux plantes. Très apprécié des amoureux de la nature, cet événement regroupe plus de 100 exposants venus présenter leurs produits. Entretien avec Pierre Didierjean, directeur des parcs et jardins de la Ville de Nancy