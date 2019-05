Pierre Luthers présente les 15ème Epicuriales

Le week-end de la Pentecôte, du 6 au 10 juin, les Epicuriales célèbrent leur 15 ans dans le parc de la Boverie. Encore plus de tentes restaurants, plus de restaurateurs issus de l'Euregio, des chefs parisiens et Thomas Troupin de Waimes en guest star. Pierre Luthers, organisateur de l'événement gourmand depuis son lancement en 2004 aborde cette nouvelle édition.