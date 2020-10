Pierrick Lugen,créateur liégeois de jeux de plateaux

Après le jeu d’ambiance avec les Sortilèges de Goon et l’expérience de communication visuelle cross media de Guardians of Legends, toute l’équipe Lubee est infiniment ravie de vous présenter sa toute nouvelle production ludique : Cookie Addict. Cette fois, il s’agit d’un jeu pensé pour 2 joueurs mêlant habilement réflexion, stratégie et réactivité. Accessible à partir de 10 ans, Cookie Addict s’adresse à tous types de joueurs et ce, grâce à une mécanique de jeu aussi simple que prenante.

De quoi ça parle ? Vous incarnez un animal tout juste échappé du zoo local dans un but précis : mettre la main sur tous les cookies de la ville. Sans aucune exception. Deux problèmes : Votre rival de toujours a exactement le même plan que vous et compte bien mettre la main sur tous les cookies le premier et les gardiens du zoo ont eu vent de votre plan et sont bien décidés à vous ramener en captivité. Avec la ville comme terrain de jeu, chaque joueur va se lancer au tour par tour dans l’une des rues pour mettre la main sur ces précieux gâteaux. Chaque case représente une action : des cookies en plus ou en moins, un gardien, une double dose de gâteau ou encore le fait d’en voler à son adversaire.

Le but : avoir le plus de cookies possible (bien évidemment) En fonction des déplacements de votre adversaire, soyez malins pour mettre la main sur le plus grand nombre de gâteaux possible. Logiquement, votre objectif est de posséder le plus de cookies à la fin de la partie.Cette dernière se termine lorsqu’un des deux joueurs ne peut plus déplacer son personnage.

Infos : https://www.lubee-edition.com