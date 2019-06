Depuis le 15 avril dernier, le mobilier urbain multicolore a refait son apparition sur plusieurs places de la cité ardente. On doit cela à « Place making » , un concept né il y a 7 ans qui tente d’offrir au riverain un espace de rencontre agréable et gratuit pour profiter des beaux jours. Cette année, de nombreuses activités seront organisées autour de 6 thématiques : prévention et sécurité, cultures urbaines, vivre sainement, arts créatifs et digitalisation, Ça bouge en ville et mobilité urbaine. Phaloë Miclotte, chargée de projet à l’ASBL Liège gestion centre-ville et Isabelle Reisenfeld gestionnaire de l’asbl, nous en disent plus sur ces animations.