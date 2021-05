Poésie et paillasson

L'auteur

Eugène Savitzkaya est né à Saint-Nicolas-lez-Liège en 1955. Une grande partie de son œuvre est publiée depuis la fin des années 1970 aux Éditions de Minuit. Il a reçu en Belgique, en 1994, le Prix « Point de mire » (prix des auditeurs de la RTBF) pour le roman Marin mon cœur. Le Prix triennal lui a été décerné ensuite pour le même ouvrage, ainsi que le prix Rossel en 2015 pour son roman Fraudeur.

Le livre

Destinés à être proférés, les textes d'Ode au paillasson brassent l'humanité dans toutes ses composantes, y compris les plus charnelles, au fil d'un cycle de générations et dégénérations rythmé de refrains denses et incongrus. Une Ode, une Guerre, une Généalogie, et un surprenant Contre l'homme. Quatre textes fait de mots appartenant aux registres tantôt précieux, tantôt physiologique, pour libérer une puissance faite d'humour, d'absurde, de trivialité et de féérie.

La petite histoire

Le sens de la ville

