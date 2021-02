Pollution au gasoil à Etriché & Angers - Bamako, un jumelage à 250 000 €

Au sommaire ce midi :



. La dépollution du champ inondé par le gasoil continue à Etriché, au Nord du département.

Un accident grave qui pose de nombreuses questions, notamment sur les causes de l'accident. La confédération paysanne demande des règles plus strictes concernant l'élagage dans les parcelles des agriculteurs.



. Nous parlerons également du jumelage entre Angers et Bamako. Un jumelage qui représente près de deux-cent-cinquante mille euros dans le budget de la municipalité. Pour quels retours ? Vous le saurez tout à l’heure.