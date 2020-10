« Pour les Chinois, le christianisme est synonyme de liberté » Mgr G. Colomb

A l'occasion de la semaine missionnaire mondiale, Mgr Georges Colomb, évêque de la Rochelle et de Saintes, ancien supérieur des Missions Etrangères de Paris (MEP) et actuel directeur des Œuvres Pontificales missionnaires (OPM) était invité pour une conférence en Vendée à propos du christianisme en Chine. Entretien sur RCF Anjou et RCF Vendée.