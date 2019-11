Pourquoi le magnétisme, le reiki, le yoga et autres... sont incompatibles avec la foi chrétienne

Invitée pour une conférence dans la paroisse de Challans, dans le nord-ouest Vendée, Françoise Dufay, qui a pratiqué et étudié ces différentes méthodes dites « de bien-être » et que l'on présente de nos jours comme médecines douces ou thérapies alternatives, alerte sur les dangers, d'ordre physique et spirituel, que peuvent engendrer ce type de pratiques.