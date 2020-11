Poussez la porte du 34 rue Surlet à Liège

Invitées de Solid'Ere , Myriam Graillet, la responsable de l'ASBL "Assistance à l'Enfance" viendra nous parler des multiples activités coordonnées par cette association liégeoise

1. Activités de lutte contre la pauvreté :

-> magasin de seconde main (aussi lieu d'écoute) avec distribution gratuite de vêtements et accessoires

-> opération Saint-Nicolas (récolte, tri et distribution de jouets à environ 700 enfants)

2. Activités d'aide sociale aux familles :

-> permanences juridiques et sociales gratuites

-> médiation familiale

3. Activités de solidarité, de cohésion sociale et de protection

-> le programme Parents-Secours (réseau de 700 familles, service d'hébergement d'urgence, animations de prévention dans les écoles et permanence 24h/24h)

-> café social "Le Chal'Heureux", en partenariat avec 3 associations, tous les mardis de 17h à 20h

-> ateliers de relooking social et de coaching en image, 2 fois/an, pour des personnes précarisées

-> Défil'éco : déilé de mode bisannuel, basé sur la récupération et la présentation de créations réalisées d'une part par des associations travaillant en binôme et, d'autre part, par des stylistes amateurs et professionnels.

4. Kiosque enfants perdus lors des grandes manifestations publiques

Adresse : 34 Rue Surlet à 4020 Liège

Téléphone : 04/341.10.96

SIte internet : https://www.assistance-enfance.be/