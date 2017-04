PrÃ©sidentielle 2017 : focus sur les rÃ©sultats haut-savoyards

Les urnes ont rendu leur verdict dimanche soir. A l'issue du premier tour de l'élection présidentielle , les électeurs ont porté Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour . Derrière ce résultat, on retrouve une France disparate et des attitudes de vote diverses. Dans notre département, Emmanuel Macron talonne François Fillon. 5 000 voix les séparent. Marine Le Pen termine troisième à près de 19%. L'analyse de Bruno Berthier, politologue. rattaché à la faculté de droit de l'Université Savoie Mont-Blanc.