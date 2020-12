Prévention routière : Opération « Bien réveillonner c’est aussi bien rentrer »

Alors que la période des fêtes de fin d’année est propice à la consommation d’alcool, les associations Prévention Routière et Assurance Prévention sensibilisent les Français à #BienRentrer !

Cette année encore, et malgré le contexte sanitaire particulier, les associations Prévention Routière et Assurance Prévention mènent, au moment des fêtes de fin d'année, une campagne de sensibilisation en direction du grand public sur le risque "alcool et conduite". L’objectif est d’inciter à anticiper leurs retours de soirée comme nous l'explique Marie-Christine Reichard, directrice de l'association Prévention Routière de la Marne.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Retrouvez toutes les bonnes solutions de retour de réveillon sur le site bienrentrer.fr. Dans la Marne, il n'y aura pas de distributions d'éthylotests mais il est possible d'en obtenir en vous rendant directement au bureau de l'association Prévention Routière de la Marne aux horaires d'ouverture. "Bien réveillonner, c’est aussi bien rentrer !"