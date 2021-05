Prochain évènement association PSE

Anne David reçoit Caroline TAN et Thierry de Jabrun président régional de PSE pour parler du prochain évènement de cette association qui assure une aide alimentaire et la scolarisation d'enfants Cambodgiens pour leur permettre d'acquérir un vrai métier

C'est une exposition-vente qui aura lieu les 4 et 5 mai prochain dans la salle Zola de la Méjeanne