Professeur de français(H/F) / Magasinier(H/F) / Assistant comptable(H/F)

Châlons en Champagne - 098WHVX

Professeur de français (H/F)

Au sein d’un lycée vous serez chargé(e) de l’enseignement du français à des élèves de seconde et de l’enseignement en Humanité Littérature et Philosophie à des élèves de première.

Débutant accepté. Bac + 5 Français Langue étrangère exigé.

CDD jusqu’au 30/06/20 - 18H/semaine - salaire selon convention.

Envoyer votre CV à : ape.51452@pole-emploi.fr



Vatry - 098XRQV

Magasinier (H/F)

Vous serez chargé(e) de la prise en charge de la réception et de la sortie des marchandises, du contrôle de la structure et de l’organisation des stocks, du renvoi des marchandises faisant l’objet de réclamations, de la négociation des prix avec les fournisseurs, de la réalisation des inventaires et du traitement des commandes.

Débutant accepté, expérience en logistique appréciée. Langue Russe bon niveau exigé.

CDD 12 mois - 35H/semaine - salaire selon grille conventionnelle

Envoyer votre CV à : ape.51452@pole-emploi.fr



Châlons en Champagne - 098XNND

Assistant comptable (H/F)

Vous serez chargé(e) de contrôler les factures des services, de réaliser les mandatements et titres de recettes, de vérifier les imputations comptables et les pièces justificatives, de gérer les cotisations des collectivités, de réaliser les paies, de classer et d’archiver les documents comptables, de participer à la gestion des achats, de gérer les tableaux de bord.

Expérience demandée : 1 an sur un poste similaire. CAP ou BEP comptabilité exigé.

CDD 6 mois - 35H/semaine - salaire selon grille indiciaire

Envoyer votre CV à : ape.51452@pole-emploi.fr