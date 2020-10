Psychiatrie : la CGT réclame plus de lits et de soignants au Cesame à Angers

Plus de 150 agents du Cesame, l’hôpital psychiatrique d’Angers, ont débrayé le 16 octobre pour réclamer que la hausse des salaires de 183 euros, décidée lors du Ségur de la santé, s'applique aussi aux agents de la Maison d’accueil spécialisée, où vivent 40 personnes polyhandicapées. "Au-delà des salaires, ce sont les conditions de travail et les conditions de soin, qui sont intimement liées, qu'il faut améliorer", insiste Benjamin Létang, infirmier et secrétaire CGT au Cesame. Il estime qu'il faudrait 80 à 100 embauches rien que pour remplacer les agents en arrêt. Le taux d'absentéisme est de près de 10 %.