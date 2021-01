Quelle liaison routière demain entre Fos et Salon ?

Comment se déplacer de Fos-sur-Mer à Salon-de-Provence demain ?

L’ouest de l’Etang de Berre se retrouve au cœur d’une zone stratégique au niveau national et même européen, promise à des développements économiques majeurs. D'ici 2030, la population devrait y être de 190 000 habitants, contre 140 000 aujourd'hui environ. Mais sur ce territoire, la circulation au quotidien est déjà saturée à certaines heures. Comment alors penser mobilité et développement économique, tout en prenant en compte les enjeux cruciaux de santé publique (pollution de l'air notamment à cause du trafic routier dense) ou d'environnement (réserves naturelles, AOP, etc.). Enfin, à l’heure d’une crise sanitaire, économique, sociale inédite provoquée par la pandémie de la Covid, où des voix s’élèvent pour inventer un monde de demain, comment penser un projet de nouvelle infrastructure, qui, pour certains, rime avec vitesse, mondialisation et destruction de l’environnement ?

Pour évoquer ces sujets et répondre aux questions des auditeurs, Amaury Guillem reçoit

Jean-Michel Fourniau, président de la commission particulière de débat public pour le projet Fos Salon, sociologue ;

Eric Goubert, journaliste, responsable de l’édition Martigues – Istres -étang de Berre et Arles à La Provence ;

Jean-Christophe Barla, journaliste aux Nouvelles Publications ;

Et en duplex avec nous depuis notre studio d’Aix, Leo Purguette, directeur éditorial du journal La Marseillaise.

Trois tracés de la nouvelle laison routière, retenue dans le projet de loi de modernisation des mobilités, ont été retenus et soumis au débat public depuis le 7 septembre. Un débat qui arrive à son terme le 20 janvier. Pour en savoir plus : https://fos-salon.debatpublic.fr/