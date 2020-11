Voilà une raison de plus de soutenir RCF en Berry, une radio locale associative qui met en place des émissions qui relaient les initiatives locales, se fait le porte voix des Berrichons, fait connaître des projets et encourage le dynamisme du territoire comme l'explique la bénévole Catherine Brys, productrice de l'émission "Berry gourmand" et chef du restaurant l'Echalier à Fussy.