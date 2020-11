RCF (confinée) près de chez vous - émission du 20 novembre 2020

Au sommaire : Mise en lumière d'un escape game (jeu d'évasion) mis au point par la Communauté de Communes de Bruyères Vallons-des-Vosges. Un jeu inventé pendant le premier confinement, intitulé "Confiné avec un inconnu". Vous pouvez y jouer chez vous, en famille, ou entre amis. De quoi égailler votre confinement et également en apprendre un peu plus sur la biodiversité. Odeline Dallongeville, chargée de mission environnement pour cette communauté de communes, et auteure de l'escape game, nous en dit plus. Un point sur la semaine de Radio Don, avec Monseigneur Jean-Louis Papin, évêque de Nancy et Toul. Il explique en quelques minutes ce que représente RCF pour lui. Enfin, Frère Paul-Adrien d'Hardemare livre son dernier pari, concernant l'avenir de l'Église Catholique: le thème majeur de la prédication sera l'espérance.

Si vous souhaitez télécharger l'escape game à faire chez soi, cliquez sur le lien, ici ! Il vous suffira de l'imprimer ensuite et de suivre les instructions. Bonne chance !

Si vous souhaitez réécouter les 5 paris de Frère Paul-Adrien d'Hardemare, c'est ici, sur sa chaîne Youtube.