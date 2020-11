RCF midi (confinée) près de chez vous - émission du 18 novembre 2020

Au sommaire: Découverte du projet "Le Vert t'y go", porté par Marie, Nouha et Hasan. Ils souhaitent mettre en place sur Nancy, un lieu d'échanges entre les ressortissants étrangers et les habitants. Une volonté de mélanger les cultures et de permettre aux étrangers d'apprendre le français, en le pratiquant, autour d'activités artistiques et/ou culinaires. Fabienne Raymond donne quelques conseils dans son agenda bien-être, à propos de la routine et de ses bienfaits. Une rubrique jardinage, avec Gérard et Martine, qui s'intéressent aux petits fruits d'automne, bons pour nous et pour les oiseaux. Enfin, Jean-Marie Blondel nous partage une fois de plus sa joie de vivre, en se souvenant de son enfance.

Si vous voulez avoir plus de renseignements sur les Trophées de l'Encouragement, et découvrir les autres projets, c'est ici.

Pour découvrir plus en profondeur l'association "Le Vert t'y go", rendez-vous sur leur site internet.