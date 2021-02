RCF près de chez vous - émission du 19 février 2021

Au sommaire : Le Musée de l'Art Forain et de la Musique Mécanique de Conflans-en-Jarnisy, en Meurthe-et-Moselle, rénove ses pièces de collection. Une première pour ces objets qui datent pour certains de plus de 150 ans. Comme la municipalité entreprend des travaux de construction pour permettre au musée d'avoir de nouveaux locaux, l'équipe du musée en profite pour rénover sa collection, que ce soit des affiches de spectacle, des peintures foraines ou encore des orgues mécaniques. Cette rénovation a un certain coût, donc la Fondation du Patrimoine s'est intéressée au projet et permet, grâce à une cagnotte en ligne, à chacun de participer au projet. Sabine Hunold, responsable de la culture et de la communication à la commune de Conflans et en charge du musée, en dit plus sur ce projet qui durera quelques années. Ensuite, Monique d'Houtaud vient parler de la jeunesse qui souffre en ces temps difficiles de pandémie. Enfin, l'auteure Élise Fischer met à l'honneur le roman sur la mémoire et la question de l'origine, de Maryline Desbiolles, Le neveu d'Anchise.

Si vous êtes intéressé par le projet du Musée de l'Art Forain et de la Musique Mécanique de la ville de Conflans-en-Jarnisy, vous pouvez faire un don sur le site internet de la Fondation du Patrimoine en allant sur le lien, ici.