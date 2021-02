RCF près de chez vous - émission du 2 février 2021

Au sommaire : Direction la Meuse, et plus précisément Verdun, alors que les travaux de la citadelle souterraine sont terminés. Samuel Hazard, maire de Verdun, revient sur l'histoire de ces galeries creusées dans les années 1880 et explique le nouveau parcours qui nous attend. Grâce à des lunettes de réalité augmentée, chacun pourra se glisser dans la peau d'un poilu et se rendre compte des conditions de vie d'un soldat de la Première Guerre mondiale. Ensuite, Claude Guary, conseillère conjugale et familiale du cabinet Raphaël, continue sa série consacrée à un sujet essentiel dans la vie d'un couple : l'intimité. Enfin, dans Un regard chrétien sur le monde, Alain Westphal invite à ne pas oublier la crise écologique.



©2021EliseJeannelle_La nouvelle entrée de la citadelle souterraine de Verdun