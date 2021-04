RCF près de chez vous - émission du 26 avril 2021

Nicolas Dufour

Formé à l'Institut Européen de Cinéma et d'Audiovisuel de Nancy, Nicolas Dufour se passionne pour le cinéma et le journalisme, une passion qu'il transmet aux auditeurs de Radio Déclic et RCF Lorraine dans son émission Ecran Bavardage jusqu'en 2010. Il rejoint l'équipe de communication du diocèse de Nancy en 2011, et est nommé laïc en mission ecclésiale par Monseigneur Papin, l'évêque de Nancy et prend en charge la direction de RCF Lorraine Nancy.