RCF près de chez vous - émission du 4 mars 2021

Au sommaire : L'Opéra National de Lorraine lance sa première édition de NOX, Nancy Opera Experience, un laboratoire de conception lyrique. La réalisatrice Chloé Kobuta a posé des questions à des Nancéiens et Nancéiennes, sur le thème de l'amour. Ainsi est né le projet "Êtes-vous amoureux ?" Initialement prévu sous la forme de petites scenettes visibles dans l'Opéra, pendant plusieurs jours, le projet a dû être complètement revu à cause de la pandémie, ce qui donne 12 courts-métrages avec 12 témoignages sur l'amour, tournés dans 12 lieux différents du Grand Nancy. Rencontre avec quelques membres de l'équipe de tournage, Lisa Navarro, la scénographe, et Pauline Kieffer, la costumière, qui en disent plus sur ce projet qui sera visible sur le site internet de l'Opéra National de Lorraine, à partir du jeudi 25 mars. Ensuite, Jean-François Fleck, président de Vosges Nature Environnement, s'inquiète de la volonté de la région Grand Est de développer la méthanisation. Enfin, dans Un regard chrétien sur le monde, Michel May rend hommage au scénariste, auteur et metteur en scène Jean-Claude Carrière, qui nous a quitté le 8 février dernier.

Quelques photos de tournage de "Êtes-vous amoureux?" :



©JeanLouisFernandez - Tournage du court-métrage "Avoir 15 ans, bientôt 16", à l’arrêt de bus Albert 1er, à Villers-lès-Nancy



©JeanLouisFernandez - Tournage du court-métrage "Digital Love", au Musée des Beaux-Arts de Nancy