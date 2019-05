RCF Savoie Mont-Blanc autorisée à émettre en DAB+

Alors qu'elles ont fêté respectivement en 2019 leurs 35 ans et 30 ans d'existence sur la bande FM, RCF Haute-Savoie et RCF Savoie ont eu la grande joie de se voir attribuer un nouveau canal de diffusion pour développer un programme original sous le nom de RCF Savoie Mont-Blanc.

Malgré un contexte concurrentiel fort, ce projet radiophonique à l'échelle des deux Savoie a su séduire le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Déjà présente dans plusieurs pays d’Europe, ainsi qu’à Paris, Marseille et Nice depuis 2014, la radio numérique terrestre selon la norme européenne DAB+, s’étend en France de manière décisive. En 2018, elle s’est implantée à Lyon, Lille et Strasbourg, à l’initiative du CSA, qui lance des appels à candidatures pour une diffusion locale, régionale ou métropolitaine. En 2021, 70% de la population pourra recevoir le DAB+.



Destiné à désengorger la bande FM saturée, le DAB+, qui s’appuie sur les qualités de la diffusion hertzienne (fiabilité du réseau, gratuité pour l’auditeur, anonymat d’écoute), apporte différents avantages : son de haute qualité, réception continue en mobilité, informations complémentaires sous forme de texte ou d’image sur le programme en cours… Le DAB+, c’est aussi plus de simplicité. Les stations sont regroupées en bouquets appelés multiplex. Une fois que l’utilisateur a choisi sa radio, en faisant défiler les noms (et non plus les fréquences), il peut l’écouter, contrairement à la FM, sans coupure ou grésillement.



L’ARRIVÉE DU DAB+ NE SIGNIFIE PAS LA FIN DE LA FM… POUR L’INSTANT !



« Ne pas y aller, c'était tout simplement prendre le risque de disparaître du paysage médiatique savoyard à plus ou moins long terme : il faut savoir prendre le train de l’Histoire » selon Paul Garcin, président de RCF Haute-Savoie. Un enjeu technique, mais aussi éditorial et financier. « Le succès de RCF Savoie Mont-Blanc se jouera sur sa capacité à éditer de nouveaux contenus en adéquation avec les attentes des Haut-Savoyards et des Savoyards et sur sa capacité à convaincre de nouveaux auditeurs » argumente Alain Lançon, président de RCF Savoie.

Parallèlement à leur diffusion respective en FM, cette mutation numérique représente un investissement, un surcoût, pour les deux radios d’environ 30 000 € par an. En s'alliant avec audace et confiance pour passer à la radio numérique terrestre DAB+, RCF Haute-Savoie et RCF Savoie ont fait le choix de pérenniser une radio chrétienne généraliste de proximité dans le paysage médiatique des Savoie, avec RCF Savoie Mont-Blanc. L'avenir de votre radio s'écrit aujourd'hui et vous en serez les premiers bénéficiaires.

Votre aide est précieuse pour accompagner ce déploiement d'ici l'été 2020. Soyez remerciés chaleureusement pour votre indispensable soutien dans cette belle aventure médiatique.