Réalité virtuelle, réalité augmentée : différentes manières de vivre la réalité

L'AR et la VR combinent des objets réels et virtuels présentés sur un écran. L'une améliore la perception de l'environnement de l'utilisateur en l'enrichissant d'informations numériques, l'autre remplace la réalité par une simulation. Aujourd'hui les applications de ces techniques dépassent très largement l'univers du jeu. Nos scientifiques G.Monfort et F.Windels nous l'expliquent.