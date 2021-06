Comment aider les jeunes qui sont sortis de l'Aide Sociale à l'Enfance une fois qu'ils ont atteint 18 ans ? Devenus adultes, ils sont souvent en quête d'indépendance dans un premier temps, mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas besoin d'aide ou de conseils ... pour trouver un logement, un emploi, pour remplir des formalités administratives ou encore pour voir plus loin, et réfléchir à un parcours de vie ... Et cette mission justement, c'est celle que s'est donnée l'association Rebond du Coeur, à Schiltigheim, où s'est rendu Géraud Bouvrot



pied



Rebond du Coeur est aujourd'hui aux côtés d'une cinquantaine de jeunes ... et si vous aussi, vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice et de devenir bénévole, et bien vous pouvez vous rendre sur rebondducoeur.fr !