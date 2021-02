Recherche de stages : la galère des étudiants. La Région mobilise les chefs d'entreprises

La crise sanitaire et économique a rendu beaucoup plus difficile la recherche de stages en entreprises pour les étudiants. Pour répondre à cette difficulté, la Région des Pays-de-la-Loire souhaite mobiliser les chefs d’entreprise, afin qu’ils embauchent des stagiaires, via une campagne d’affichage et une plate-forme choisirmonstage.fr sur lesquels recruteurs et étudiants peuvent déposer leurs offres et candidatures. Nous en parlons avec nos inivités.