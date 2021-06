Régionales 2021, Morançais à quitte ou double & La mode des "Tiny Houses"

Au sommaire ce midi :



. Le second tour des élections régionales et départementales, c’est ce dimanche.

Toute cette semaine, nous vous avons permis d'entendre chaque soir un candidat au scrutin régional. Hier, c'était au tour de Christelle Morançais qui a confirmé qu'en cas de défaite, elle se retirerait de la vie politique.

Vous entendrez également Françoise de Rugy qui sera notre invité ce soir à 18H40. Il veut jouer les modérateur.



. Connaissez-vous les « Tiny houses » ? Cette mode venue des Etats-Unis consiste à faire construire de petites maisons de bois facilement déplaçable. En Anjou, c’est possible grâce à l’entreprise « Rêvez bois » basée à Cantenay-Epinard.