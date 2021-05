Régionales « Matthieu Orphelin manque de cohérence politique » Jacques Auxiette

Invité sur RCF Anjou à l'occasion des 40 ans de l'accession de François Mitterrand au pouvoir, l'ancien président PS du Conseil régional des Pays-de-la-Loire évoque tout d’abord « le bon travail réalisé en partie » par Christelle Morançais. Il évoque aussi son soutien au député mayennais Guillaume Garot, candidat PS à la région et tacle Matthieu Orphelin, son ex-adjoint à la région. Selon Jacques Auxiette, à propos de Mathieu Orphelin, « lorsque l'on est honnête politiquement, et qu'on quitte une formation politique avec laquelle on a été élu, on doit abandonner son mandat ! Il y a un manque de cohérence politique » estime celui qui a pris sa retraite à Angers.