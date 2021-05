Rencontre avec Michel Bernard, prix Terre de France 2020 pour un roman sur Jeanne d'Arc

A l'occasion de la fête de Sainte Jeanne d'Arc ce dimanche 30 mai, nous vous proposons, sur RCF Anjou et RCF Vendée, une rencontre littéraire avec Michel Bernard, auteur du livre « Le bon sens », paru en 2020 aux éditions de la Table Ronde. Dans ce roman, prix Terre de France 2020 (distinction littéraire décernée chaque année à l'Abbaye royale de Fontevraud (49) par un jury présidé par Etienne de Montety, journaliste au Figaro), l'auteur nous embarque avec cette poignée d'hommes qui, 18 ans après la condamnation et la mort sur le bucher de Jeanne, travailleront en sous-main pour faire admettre au roi Charles VII qu'il convient de réhabiliter la Pucelle d'Orléans, victime d'un procès à charge. L'écrivain vendéen Yves Viollier, fondateur de ce prix Terre de France et lui-même sélectionné pour le prochain prix Renaudot pour son livre « Le temps de l'enfance » aux éditions Presses de la Cité, est notre deuxième invité.