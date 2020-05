Reprise des messes : « Une décision historique rappelant à l'Etat qu'il ne lui appartient pas de fixer les modalités du culte »

Suite à la décision du Conseil d'Etat d'ordonner au gouvernement la fin de l'interdiction des messes, l'universitaire Joël Hautebert analyse sur RCF Anjou, l'importance de cette décision et les conséquences qui en découle.

Il précise également pour les prêtres, ce qu'il est déjà possible de faire légalement (messes en plein air dans un lieu privé, confessions et adorations eucharistiques dans les églises) en attendant le nouveau décret gouvernemental.