Reprise économique : « Le manque de confiance est un problème très français » Jean-Marc Vittori

A l'occasion de sa conférence, le mardi 15 septembre prochain, au lycée Jean XXIII aux Herbiers, invité par le CERA, le Centre d'étude et de recherche pour l'avenir (association créée en 2001 et réunissant 150 adhérants), le journaliste économique et éditorialiste au journal les Echos Jean-Marc Vittori est notre invité ce soir sur RCF Anjou et RCF Vendée.