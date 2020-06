Retour progressif aux 90km/h sur les routes de l'Orne

2307 kilomètres de bitume vont progressivement revenir aux 90km/h. Mais attention, les automobilistes doivent se fier exclusivement aux panneaux indicateurs. Car les services du Département remplacent progressivement les différents panneaux. Il y en a près de mille à mettre en place. Et les voies à la charge du Département sont étendues: un peu moins de six milles dans l'Orne sur un total de 12000 km de voies. Pour gérer ce réseau, et l'entretenir, les services ne chôment pas, même en période de confinement.

Une émission en partenariat avec le Conseil départemental de l'Orne