Retour sur le Salon Destination Construction

Dans le cadre des salons virtuels « Live Orient’Est » organisés par la Région Grand-Est, un salon Destination Construction s'est tenu en ligne les 6 et 7 mai derniers. Un événement pour connaître les métiers et les formations des secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics mais aussi consulter les offres d’emploi ou offres de mission en intérim.