Retour sur les résultats des élections en Maine-et-Loire et Pays de la Loire

Au sommaire ce midi :



. Nous ferons un retour sur le résultat des élections régionales et départementales d'hier soir.

Entre le cavalier seul de Christelle Morançais et l'alliance de la gauche en Pays de la Loire et la surprise Christian Gillet aux départementales, la soirée a été forte en rebondissements.

Sans compter, encore une fois, un taux énorme, voire, record du côté de l'abstention.