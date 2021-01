Richard Horbette, fondateur du site Locservice.fr : les locations en Bretagne

La location d'un logement en Bretagne était 13 % moins chère que la moyenne en province en 2020, selon une étude du site LocService.fr.Cette étude est basée sur plus de 1.700 logements ayant réellement changé de locataires en 2020 et plus de 7.000 recherches réelles de locataires. Il en ressort, entre autres qu'en 2020 en Bretagne, il fallait dépenser en moyenne 511 € par mois charges comprises pour se loger contre 517 € en 2019, soit une légère diminution de 1,3 %. Richard Horbette, fondateur de Locservice.fr nous partage quelques éléments de son enquête