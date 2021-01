Rod Maurice, heureux propriétaire d'un collège brétilien abandonné

Un couple de Saint Malo a décidé de racheter un lycée abandonné pour le restaurer et y habiter

En cherchant à s'installer à la campagne, Aurélie et Rod ont acheté pour 50 000 euros l'ancien lycée agricole de St Georges de Reintembault, au Nord de Fougères

Le couple prévoit d'en faire son lieu d'habitation et d'y développer un projet culturel qui a pris place sur les réseaux sociaux sous le nom de « collège fou fou"

Rod Maurice, photographe de son métier, est l'invité de la rédaction de RCF Alpha, par téléphone.