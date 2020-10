Romain Lizé, l'Angevin à la tête des éditions Magnificat

Angevin de naissance, ayant quitté le département après avoir passé son bac au lycée David d'Angers, Romain Lizé est le Directeur Général des éditions Magnificat qui édite chaque mois la revue du même nom proposant quotidiennement à ses abonnés les textes de la messe, des temps de prière et de méditations, inspirés de la liturgie des Heures.

Une revue éditée à 300 000 exemplaires aux USA, 150 000 en France et 50 000 en Espagne pour un chiffre d'affaire de 20 millions de dollars aux USA et 5 millions d'euros en France. Des chiffres qui font des éditions Magnificat un acteur majeur de la presse catholique.

Malgré un emploi du temps chargé, naviguant entre la France et les USA, Romain Lizé a gardé un attachement fort à l'Anjou où une partie de sa famille réside encore. Lors d'une de ses visites familiales, il nous a accordé cet entretien.