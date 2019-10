Saison de l'ACDM (concerts du dim. matin) et celle du théâtre Le Moderne

Une émission enregistrée dans l'ambiance de Retrouvailles! Cécile Leleux, Directrice artistique de l'ACDM (Les Amis des Concerts du Dimanche Matin au musée de la vie wallonne) présente sa saison et Sarah Cerri, chargée de production au théâtre le Moderne (situé à la Citadelle) présente la saison et les activités de ce théâtre qui forme les jeunes par des ateliers et des stages.