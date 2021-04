Samuel Corgne directeur du LETG Rennes : l'expédition Rennes-pôle nord

Une expédition à vélo et en bateau au départ de Rennes et à destination du Pôle Nord, c’est le projet ambitieux de Vincent Grison ancien navigateur professionnel en course en solitaire . Une expédition qui a pour de sensibiliser le public au réchauffement climatique, avec la fonte de la banquise et la disparition des espèces.

Mais s’il part seul à bord de son bateau le Breizh glace, le navigateur pourra compter sur l’équipe du LETG de Rennes. Littoral - Environnement -Télédétection - Géomatique, un laboratoire en géographie de l’environnement , qui va lui envoyer en temps réel des des indications cartographiques afin de progresser dans les eaux du Pôle Nord,

Deux étudiants du master TELENVI à l’Université Rennes 2, ont consacré leur projet professionnel à mettre au point une méthode permettant de mieux détecter la glace grâce aux images radar Sentinel-1.

Explications sur cette collaboration avec Samuel Corgne, directeur du LETG, Littoral - Environnement -Télédétection - Géomatique un laboratoire en géographie de l’environnement.