Sandrine Sénéchal, responsable Grand Ouest du site PAP.fr

L' investissement dans la pierre boosté par la crise sanitaire.



Une étude du site PAP.fr montre qu'en 2020 les recherches d'achat ont enregistré une hausse de +34,1% au niveau national.

Effet télétravail, confinement, envie de nature : la maison individuelle en zone moins dense attire de plus en plus les français. Et la Bretagne fait partie du top 3 des Régions qui ont le plus progressé. Sandrine Sénéchal, responsable de l’antenne Grand Ouest pour PAP.fr nous parle de cet engouement des acheteurs sur la région et le département.