[Semaine de la Presse] Sylvain Champon et Maxime Latouche

Deux méddias se sont lancés à Châlons-en-Champagne :

Le Pluraliste.fr de dimansion nationale abordant le domaine de la politique et radio Cos'tud, webradio lancé par les étudiant de l'IUT.

Sylvain Champon, président de Le Pluraliste et Maxime Latouche membre de radio Cos'tud nous donnent leur regard du journalisme et du média.