Semaine Sainte, épisode 3 : Pourquoi le sacerdoce ?

La Semaine sainte est, pour les chrétiens, la semaine précédant Pâques et la dernière partie du Carême. Elle est destinée à commémorer la Passion du Christ.



Dans ce cadre, nous vous proposons 5 épisodes “Invité du Jour” sur le Chancelier et Diacre David Bonnetain.



Prenant la suite par intérim de nos défunts le Diacre Bernard Leclerc et le clerc Jean Couriaud, comment David Bonnetain a repris cette mission ? Qui est-il, de quelle région française vient-il ? Comment l’appel de Dieu lui est-il venu ?