Serveur(euse) / Assistant(e) éducateur(trice) / Surveillant(e) de Baignade

Bergères les Vertus - 098GKDX

Serveur de restaurant (H/F)

Vous êtes chargé(e) de l’accueil des clients, de la mise en place et du service en salle, de l’entretien de la salle de restauration. Vous serez également amené(e) à mettre en place le petit-déjeuner une fois par semaine. Planning à définir, deux jours de repos par semaine.

Expérience demandée : 6 mois en restaurant gastronomique. CAP ou BEP service en salle exigé.

CDI - 39H/semaine - Travail le samedi et dimanche - salaire selon profil et expérience

Envoyer votre CV à : ape.51452@pole-emploi.fr



Vaudemange - 098GXLT

Assistant éducateur (H/F)

Vous veillez au bien-être, à la sécurité, à l’hygiène et à l’épanouissement des enfants. Vous menez des projets d’éveil éducatif et d’accompagnement à la parentalité en lien avec l’équipe. Vous participez à la coordination et vous gérez un groupe d’enfants en micro-crèche.

Débutant(e) accepté(e). CAP petite enfance exigé.

CDD 5 mois - 30H/semaine - salaire horaire brut : 10,15€

Envoyer votre CV à : multi-accueil.galipettes@lasposte.net



Ste Menehould - 098JBJJ

Surveillant de baignade (H/F)

Vous serez chargé(e) de la surveillance de trois bassins dont un à l’extérieur. Avoir l’esprit d’équipe est primordial. Vous travaillez un week-end sur deux.

Débutant(e) accepté(e). Brevet National Sécurité Secourisme Aquatique (BNSSA) exigé et Premiers Secours en Equipe niveau 1 (PSE1) à jour.

CDI – 35H/semaine - salaire horaire brut : 10,32 €

Envoyer votre CV à : direction@alleedescouleurs.com