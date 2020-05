Sœur Paula de la communauté des Serviteurs de Marie du Cœur de Jésus

Voici l'histoire de 4 brésiliennes et brésiliens qui viennent de passer les deux mois confinement à Granville, dans la Manche. 3 jeunes religieuses et un laïc consacré sont arrivés d'Amérique du Sud il y a 2 ans pour vivre la joie de l'Évangile avec les catholiques manchois. Ce matin, nous prenons de leurs nouvelles. Tout le petit groupe est avec nous par téléphone. Sœur Paula, Sœur Andreza, Sœur Kalyne et Eduardo de la communauté des Serviteurs et Servantes de Marie du Cœur de Jésus.