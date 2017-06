SoirÃ©e spÃ©ciale Elections lÃ©gislatives

Les élections legislatives sont un événement local important. C'est pourquoi RCF Nord de France, votre radio locale, se mobilise pour vous donner les premiers résultats, et leur décryptage dès dimanche 11 juin au soir.

A 20h15 retrouvez Elise Le Mer, Madeleine Vatel et Anne Henry pour une soirée exceptionnelle avec en invité spécial Cédric Passard, enseignant à Sciences Po Lille en Sociologie et Sciences politiques. Nous vous dévoilons tous les résultats par circonscription et les réactions des élus et candidats en direct.

Rendez-vous Dimanche 11 juin dès 20h15 sur les ondes 95.7 et 97.1 FM et bien sûr, sur notre site rcf.fr et notre page Facebook #RCFNorddeFrance.