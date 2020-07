Soirées « Louanges et guérison » : que faut-il en penser ?

De plus en plus fréquemment, un peu partout dans les paroisses de France, sont organisées, par des groupes ou des communautés charismatiques, des veillées de prières de « louanges et guérison ». Des soirées de prières qui donneraient lieu à des guérisons miraculeuses sous l’effet de l’Esprit-Saint. Des manifestations déroutantes qui peuvent provoquer de l’incompréhension, du scepticisme, voire de la peur, chez certains fidèles. L’Eglise reste prudente même si plusieurs évêques n’hésitent pas à s’y engager à l’instar de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris ou Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon.

Que faut-il en penser ?

Nous posons la question au Père Baudouin Ardillier, auteur du livre « Le temps des audaces ». Ce curé à Avignon a expérimenté et vu la puissance de l’Esprit Saint et il raconte son expérience qu’il enrichit d’une réflexion spirituelle et pastorale.