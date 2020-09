Solid'ere du 15 septembre

Comme chaque année à cette période, Opération Thermos recherche de nouveaux volontaires pour compléter ses équipes et ainsi accomplir au mieux ses missions, c’est-à-dire, offrir de début novembre à fin avril, un repas et/ou un lit aux sans-abris et à tous ceux qui souffrent de la grande pauvreté et de l’exclusion. Paul Lahaye et Nicole Ortman , Administrateurs présentent cette asbl au micro de Eric Cooper

Pour tout renseignement, veuillez contacter Guy Debilde Responsable

administratif au 0498 / 12 00 15. Info : http://thermos-liege.be/