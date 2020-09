Solid'ere:Des photos pour voyager ailleurs

Laurent Henrion, photographe et professeur à Saint Luc Promotion Sociale et chargé de communication de l'établissement viens nous parler d'une expo photo qui se tiendra du 19 septembre jusqu'au 25 octobre à la galerie 23 à Liège. Cette expo à pour theme "Ailleurs" et les artistes qui exposent sont des anciens élèves de St Luc Promotion Sociale